Генсек «Грузинской мечты» Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах

После обработки бюллетеней на 97% участков на парламентских выборах в Грузии побеждает выступающая за умеренное развитие отношений с Россией правящая партия «Грузинская мечта», набирая 53% голосов, следует из данных ЦИК. Прозападная оппозиция суммарно получает порядка 30% голосов.

Согласно предварительной информации, «Грузинской мечте», таким образом, достается не менее 90 мандатов из 150 возможных в парламенте страны.

Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе после оглашения предварительных результатов голосования граждан выступил перед сторонниками, объявив о победе возглавляемой им политсилы.

«Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны…. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — цитирует Каладзе телеканал «Имеди».

Ранее сообщалось, что Киев направил в Грузию в канун парламентских выборов координатора одной из экстремистских групп, занимающихся подготовкой провокаций.