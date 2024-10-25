ТАСС: Киев отправил в Грузию одного из координаторов готовящихся беспорядков

Киев направил в Грузию координатора одной из экстремистских групп, занимающихся подготовкой провокаций, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Среди тех, кто уже готов к выполнению задач от украинских спецслужб, находится бывший боевик «Азова»* Закро Нодарович Авалиани, родившийся в 1997 году. В настоящее время он уже в Грузии, где выполняет функции координатора одной из экстремистских группировок.

По информации источника, Нодарович также отвечает за финансирование участников массовых беспорядков. Мужчина зарегистрирован в Мариуполе и гражданин Украины. Он планировал покинуть Грузию в конце года.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял о готовящемся госперевороте. Он утверждал, что существуют все признаки группы, готовящейся к перевороту, и подчеркивал, что подобные попытки планировались и ранее, в частности, после выборов в 2020 году.

*Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.