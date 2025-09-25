Генсек НАТО объяснил высказывание Трампа о «возврате Украины»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что недавние слова президента США Дональда Трампа о «возврате Украины в первоначальном виде» следует рассматривать как попытку подтолкнуть Россию к переговорам. Об этом, как передает РИА Новости , он сообщил в интервью CNN.

Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что при поддержке Евросоюза Украина «может вернуть свою страну и, возможно, даже пойти дальше». Украинский лидер в ответ признался, что его удивили такие формулировки. Американский президент также подчеркнул, что Киеву «пора действовать».

Отвечая на вопрос о том, способно ли НАТО реально содействовать возвращению территорий, включая Крым и Донбасс, Рютте пояснил, что речь идет о политическом процессе: «Президент стремится усадить Россию за стол переговоров и выработать компромиссы, где будут затронуты и чувствительные территориальные вопросы».

По словам генсека, обсуждение дополнительных санкций против Москвы в рамках диалога ЕС и США играет важную роль для запуска мирного процесса в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, отметил, что они были сделаны после общения с Владимиром Зеленским и, вероятно, под его влиянием. При этом, по словам Пескова, в Кремле не услышали сигналов о том, что Вашингтон отказывается от конструктивного подхода к урегулированию украинского кризиса.

Он добавил, что Россия по-прежнему готова к возобновлению переговоров о мирном решении конфликта.

До этого сообщалось, что Эрдоган и Трамп договорились о стратегическом сотрудничестве своих стран в области атомной энергетики.