Генсек НАТО призвал добиться «изменения траектории конфликта» с Россией

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, союзники Украины должны изменить траекторию украинского конфликта, и с этой целью поставить Киеву как можно больше наступательных вооружений. Его слова привело РИА Новости.

Рютте выступил после конференции глав министерств иностранных дел тех государств, которые входят в данный альянс. Мероприятие проходило в Брюсселе. Он высказал мнение, что траекторию конфликта необходимо изменить. Для достижения этой цели украинские союзники должны предоставить Киеву вооружения, особенно средства ПВО.

«Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, также наращивать поставки наступательных вооружений», — указал он.

Рютте добавил, что помимо всего прочего надо продолжить подготовку военных и приготовиться к тому, чтобы на фронт было отправлено как можно больше людей.

Ранее Рютте призвал Киев не идти на мирные переговоры до того, как он получит достаточное количество помощи из-за рубежа. После этого ВСУ сумеют укрепить свои позиции, и только после этого Украина может начинать говорить о мире.