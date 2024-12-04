NYT: Рютте призвал Киев отложить мирные переговоры до получения большей помощи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине стоит отказаться до тех пор, пока она не получит серьезную помощь и не займет более сильные позиции. Слова лидера блока привела газета The New York Times.

«Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся эти мирные переговоры», — указал Рютте.

Он также добавил, что украинскому правительству стоит дождаться весомой помощи от Запада, и только после этого соглашаться на мирные переговоры.

Ранее Рютте выступил с предупреждением в сторону Дональда Трампа. Он считает, что соглашение с Россией по Украине может быть неудачным для Соединенных Штатов. Договор, выгодный для РФ, еще больше укрепит ее связи с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Это крайне невыгодно для США.