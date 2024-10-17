Генсек НАТО Рютте увильнул от вопроса, считает ли он Россию врагом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что международный альянс рассматривает план будущих взаимоотношений с Россией. Это заявление было сделано перед началом встречи министров обороны членов блока в Брюсселе, передало РИА Новости.

«Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году. Также этот вопрос будет подниматься на саммите в 2025 году в Гааге», — сказал он.

Рютте добавил, что не собирается «предсказывать итоги обсуждений», однако подчеркнул, что такая беседа уже ведется. Он также уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, как НАТО воспринимает Россию — как «врага» или «соперника».

При этом Рютте выразил мнение, что высокоуровневые встречи между Россией и НАТО, имеющие место в прошлом, вряд ли смогут состояться в обозримом будущем.

Ранее Рютте поделился стратегией альянса относительно Украины.