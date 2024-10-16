Рютте поделился стратегией альянса относительно Украины

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, поделился стратегией альянса относительно Украины на пресс-конференции в Брюсселе, указав, что основная цель заключается в поддержке страны в ее борьбе и подготовке к возможным переговорам с Россией «с позиции силы», передает РИА Новости.

Он отметил, что важным аспектом является недопущение достижения президентом России Владимиром Путиным своих целей на Украине. Для этого требуется оказывать значительную помощь, чтобы Украина могла эффективно сопротивляться.

По его мнению, поддержка Запада должна также усилить позиции Киева на будущих переговорах. Рютте уверен, что если Владимир Зеленский когда-либо примет решение о диалоге с Россией, то это произойдет с преимуществом на стороне Украины.

Ранее Рютте заявил, что новый штаб НАТО по поддержке Украины приведет к переменам на поле боя.