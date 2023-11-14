Генсек НАТО Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что ситуация в некоторых местах конфликта на Украине остается «сложной». Он заявил, что планирует обсудить с руководителями министерств обороны Европейского союза (ЕС) положение дел на фронте.

Об этом Столтенберг заявил перед началом совместного заседания с главами минобороны Евросоюза. Его слова приводят РИА Новости.

«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия не должна одержать победу в этом противостоянии, а Украина должна остаться независимым государством. Он отметил, что поддержка Киева остается в интересах «партнеров».

Ранее помощник Столтенберга Дэвид ван Вил признался, что оказывать помощь Украине становится все сложнее.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило странам Запада, которые бесконтрольно передают Украине свои вооружение и боеприпасы, ноту протеста, однако никакой реакции не последовало.