Генсек НАТО высказался о возможности вывода американских войск с территории Европы

В Соединенных Штатах пока не поднимается вопрос о выводе американских военных с территорий стран Евросоюза. Об этом заявил Марк Рютте, генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса. Его высказывание привела «Лента.ру».

По утверждению Рютте, в Соединенных Штатах не рассматривают вопрос о выводе своих войск с европейской территории. Это не делают даже на фоне вероятного военного столкновения с КНР.

«США полностью привержены НАТО, речь о выводе их войск из Европы не идет», — указал он.

Генсек добавил, что в рамках альянса нет никакого обсуждения возможной торговой войны между Америкой и странами, которые входят в блок. НАТО, по его заверению, занимается исключительно безопасностью, а все остальные вопросы находятся в компетенции национальных правительств.

Ранее Рютте заявил, что Россия по-прежнему остается самой заметной угрозой для НАТО. По этой причине всем государствам, которые входят в военный блок, надо укреплять свою оборону. С точки зрения генсека, современный мир очень непредсказуем, поэтому крайне важно увеличить расходы на оборону.