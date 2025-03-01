Генсек НАТО заявил, что ссора Зеленского с Трампом прискорбна

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, ссора украинского и американского лидеров является прискорбной, поэтому Зеленскому необходимо найти способ восстановления отношений с главой Белого дома. Об этом сообщает телеканал BBC.

Он уточнил, что уже два раза беседовал с главой киевского режима. В ходе разговора он заявил ему, что Вашингтону, Киеву и Брюсселю необходимо держаться вместе для того, чтобы привести Незалежную к миру.

По мнению генсека НАТО, стоит уважать даже то, что Трамп уже сделал для Украины, например относительно поставок вооружения Киеву в его первый президентский срок.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский хотел получить деньги от США на продолжение войны.