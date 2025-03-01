«Отказался останавливать мясорубку»: Маск назвал цели переговоров Зеленского и Трампа

Американский миллиардер Илон Маск назвал истинные цели главы Белого дома и его украинского коллеги в ходе переговоров. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По словам Маска, если же президент Штатов настаивал на прекращении военного конфликта с целью остановить мясорубку, то главарь киевского режима, напротив, требовал дополнительного финансирования для продолжения войны.

Напомним, что беседа двух политиков, прошедшая вчера в Белом доме, была напряженной. В итоге Трамп выгнал Зеленского из Овального кабинета. Подписания договора о редкоземельных металлах также не состоялось.

Ранее на Украине дали оценку провалу Зеленского в ходе перепалки с Трампом.