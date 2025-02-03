Генсек НАТО заявил о секретной тактике ведения переговоров по Украине

По утверждению Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, у альянса есть особая тактика, с помощью которой будут вестись переговоры по завершению украинского конфликта. Слова генсека привело издание Newsweek.

По его заявлению, государства, входящие в Северо-Атлантический блок, уже выработали тактику для ведения переговоров с Россией. Эта тактика пока не разглашается.

«У стран НАТО есть стратегия проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но они держат ее тактику в «секрете» от президента России Владимира Путина», — указал он.

Рютте добавил, что на Западе боятся разглашения информации, поскольку она может позволить российскому правительству стать более подготовленным для переговоров.

Ранее Рютте заявил, что очень рад словам Трампа, когда тот говорит о возможном введении новых санкций в отношении России. Он также выразил надежду, что в Евросоюзе начнут считать точно так же, и Брюссель окажет дополнительное давление на Москву.