Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, продемонстрировал путаницу в отношении военной ситуации на Украине. Он заявил, что фронт якобы движется «в неправильном направлении, на восток», хотя на самом деле он смещается на запад, сообщил ТАСС.

Недоразумение Рютте осталось незамеченным, и он продолжил свою речь, настаивая на необходимости «изменить курс конфликта». Он подчеркнул важность увеличения, а не сокращения помощи Украине, чтобы изменить «неправильное» направление фронта.

Ошибка Рютте оказалась неслучайной. Чуть позже он вновь продемонстрировал потерю ориентации, упомянув о финансовых трудностях на «западном» фланге НАТО в случае неудачи Украины, хотя западным флангом НАТО являются США.

Рютте призвал к уменьшению разговоров о перемирии и к увеличению поставок оружия Киеву, подчеркивая, что прекращение огня не должно зависеть от Москвы.

Он также охарактеризовал конфликт как «геополитический», отметив сотрудничество России, Китая, Ирана и КНДР. Генсек отметил, что поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионов.

Ранее сообщалось, что Рютте станет последним генсеком НАТО из-за Трампа.