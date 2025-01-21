Экс-разведчик Риттер: Рютте станет последним генсеком НАТО из-за Трампа

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в социальной сети Х признался, он считает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может стать последним руководителем альянса из-за действий 47-го президента США Дональда Трампа.

В своем аккаунте эксперт напомнил, что Трамп всегда крайне прохладно был настроен к существованию НАТО, считая, что его страны-члены, в особенности европейские державы, не финансируют блок должным образом. Из-за чего США приходится практически в одиночку спонсировать его военные расходы.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет», — написал Риттер.

Он утверждает, что Трамп намерен «прекратить финансирование и перекрыть кислород» этой «угасающей» организации, чтобы защитить интересы США.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.

Кроме того, стало известно, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.