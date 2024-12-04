Генсек ОДКБ назвал безрассудством сценарий вторжения НАТО в Россию и Белоруссию

Геополитическая нестабильность не исключает ни одного из возможных сценариев, включая гипотетическое вторжение государств НАТО на территорию России и Белоруссии, что, по словам генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, было бы «абсолютным безумством», как он отметил на пресс-конференции, сообщил РБК.

Тасмагамбетов акцентировал внимание на том, что в ОДКБ внимательно следят за развитием ситуации в восточноевропейском регионе и наблюдают за расширением НАТОвской инфраструктуры.

В этой связи он также упомянул о заметных изменениях в ядерной доктрине России, а также о проведенных испытаниях ракеты средней дальности «Орешник», что, по его мнению, не может остаться без внимания потенциальных противников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует организацию.