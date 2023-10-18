Генсек ООН Гутерреш ужаснулся ударом Израиля по больнице в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал удар Израиля по госпиталю в секторе Газа чудовищным происшествием. По признанию политика, узнав о гибели сотен мирных жителей, он пришел в ужас.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 800 человек.

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю», — написал генсек ООН в соцсети X.

Гутерреш добавил, что любые медучреждения и персонал больниц, особенно в военное время, должны быть защищены международным правом.

Лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».