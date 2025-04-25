Генсек ООН не приедет в Россию на празднование 9 Мая

Антониу Гутерриш, занимающий пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), не планирует визит в российскую столицу для присутствия на торжествах, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом распространил Стефан Дюжаррик, являющийся официальным представителем руководителя всемирной организации.