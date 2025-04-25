Генсек ООН не приедет в Россию на празднование 9 Мая
Генсек ООН Гутерриш не посетит празднование 80-летия Победы в Москве
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Антониу Гутерриш, занимающий пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), не планирует визит в российскую столицу для присутствия на торжествах, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Информацию об этом распространил Стефан Дюжаррик, являющийся официальным представителем руководителя всемирной организации.
Недавно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщил, что в Кремле не рассчитывают на прибытие генсека ООН в Москву на празднование 9 Мая.
Ранее сообщалось, что Лавров усомнился в адекватности генсека ООН Гутерриша из-за Красной армии.