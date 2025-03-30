В беседе с журналистами проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта» Сергей Лавров напомнил, что Антониу Гутерриш, выступая на церемонии, посвящённой 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул о Красной армии. Хотя именно благодаря подвигу красноармейцев и был учрежден День памяти о жертвах концлагеря.

Он отметил, что тенденция замалчивания подвигов Красной Армии вызывает сожаление и существовала ещё до начала специальной военной операции России по защите Донбасса. И после 22 февраля 2022 года она продолжает проявляться с новой силой.

«Я особо озабочен поведением Генерального секретаря ООН», — отметил министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что в соответствии с уставом организации генеральный секретарь должен придерживаться принципа нейтралитета, но этого не происходит от слова совсем.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками некоторых стран Евросоюза переписывать историю. Он подчеркнул, что эта тенденция особенно ярко проявляется в прибалтийских государствах, Польше и других странах Евросоюза.

Ранее Лавров счел Рютте «смешным и жалким» из-за его слов о Гренландии.