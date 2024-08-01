Генсек правительства Японии «завис» после вопроса о Курильских островах

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси не смог сходу ответить на предложение возобновить визиты японцев на Курилы. Ему потребовалось около минуты на то, чтобы получить подсказку в бумажном виде. Об этом сообщили РИА Новости .

Во время пресс-конференции журналисты попросили Есимаса Хаяси прокомментировать недавний визит одного из высокопоставленных граждан Японии, депутата парламента, в Россию. Парламентарий тогда призвал Кремль вновь разрешить японцам посещать могилы своих предков на Курильских островах, которые они называют «северными территориями». После такого вопроса генсек впал в ступор и находился в нем порядка минуты. Затем ему принесли распечатку ответов, и Есимаса Хаяси сумел высказаться на этот счет. Он тут же заявил, что не может ничего сказать по поводу публичных призывов депутата во время его визита в РФ.

«Что касается посещения могил на северных территориях, то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», - указал он.

По его утверждению, в данном направлении его правительство подталкивают люди старших возрастов, для которых важно иметь возможность посещать Курилы.

Ранее сообщалось, что японские власти призвали своих граждан отказаться от поездок в РФ. Они отнесли Россию к странам с третьим уровнем опасности, и по этой причине заявили, что в нее не следует приезжать даже по очень важным причинам.