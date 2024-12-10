Генштаб Вооруженных сил Украины значительно занижает данные о потерях своей армии в рамках спецоперации. Об этом в беседе с Инфо24 заявил обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По некоторым оценкам, реальные потери украинской армии могут достигать 500 тыс. человек, не включая раненых и контуженных. При этом украинское командование сознательно скрывает истинную информацию, чтобы избежать роста социальной напряженности и протестных настроений в обществе. Потери, по официальным данным, составляют порядка 105 тыс. человек.

Виктор Баранец уверен, что утечка конфиденциальной информации была допущена специально — с целью успокоить украинское население на фоне сложной ситуации на фронте.

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