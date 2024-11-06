Генштаб ВСУ оценил обстановку на линии фронта

В Генеральном штабе ВСУ оценили обстановку на всей линии боевого соприкосновения как сложную. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что особые трудности у украинских военнослужащих возникли на Красноармейском и Кураховском направлениях. На первом — наблюдается интенсивное развитие боевых действий, из-за чего участок фронта в данный момент является одним из самых «горячих», второе направление характеризуется высокой активностью противника и обострением конфликта.

31 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский передал информацию о текущих боях генералу НАТО Кристоферу Каволи в ходе совместной встречи.

2 ноября генерал Сырский также встретился с делегацией Вооруженных сил Чехии, на которой стороны обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества и поддержку Украины в условиях одного из самых мощных наступлений российских войск с февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить конфликт на Украине очень быстро.