Потенциальное сотрудничество бизнесмена Тимура Миндича со следствием может нанести сокрушительный удар по политическому руководству Украины. Как заявил военный эксперт Борис Рожин, показания предпринимателя способны окончательно дискредитировать окружение Владимира Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, возобновление интереса Национального антикоррупционного бюро Украины к «кошельку режима» свидетельствует о серьезных внутренних процессах. Рожин поясняет, что, если Миндич окажется в руках правоохранителей и пойдет на сделку со следствием, это разрушит тщательно созданный для Запада образ украинского лидера как бескомпромиссного борца с Россией. Вместо этого может вскрыться марионеточная природа власти, чье обогащение происходило параллельно с отправкой гражданского населения на фронт.

Военэксперт отметил, что последствием этого скандала станет обострение внутриполитической борьбы. С одной стороны, продолжится освещение коррупционных схем власти, с другой — команда Зеленского попытается найти «российский след» в деятельности НАБУ, чтобы дискредитировать следователей и обвинить их в работе на Москву.

По его мнению, в итоге это все может привести к фундаментальной трансформации политического ландшафта. Разоблачения способны подорвать доверие западных партнеров к киевскому режиму, лишив его не только международной поддержки, но и внутренней легитимности, что в конечном счете поставит под вопрос дальнейшее существование всей правящей группировки.

