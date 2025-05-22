Геостратег Андрей Школьников пояснил принцип, по которому были назначены Штатами современные руководители стран Старого Света вроде президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, их назначали для того, чтобы в Европе не сформировался сильный политический блок с нашей страной.

Эксперт подчеркнул, что политики вроде Макрона или Мерца были поставлены по принципу «тупой еще тупее тупого», поскольку они не способны сделать даже простейшие логические вещи.

Ранее сообщалось, что Трамп шокировал европейских лидеров после своего разговора с Путиным.