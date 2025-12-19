Герасимов указал на развал глобальной системы контроля над вооружениями

18 декабря Минобороны России сообщило, что, по словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, система контроля над вооружениями полностью разрушена. Это обстоятельство оказывает значительное влияние на международную безопасность.

Герасимов подчеркнул, что на данный момент формально действует только Договор о СНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. По его словам, после этой даты в области стратегических вооружений не останется никаких ограничений. Россия предложила продлить ограничения договора еще на год, но США пока не ответили на это предложение.

«На состояние глобальной безопасности оказывает влияние полный развал системы контроля над вооружениями», – говорится в сообщении.

Герасимов высказался по поводу возможного возобновления Вашингтоном ядерных испытаний. Он отметил, что Россия строго придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если США решат возобновить испытания, Россия примет соответствующие меры в ответ.

В качестве иллюстрации возможных последствий отсутствия ограничений он упомянул ситуацию с ракетами средней и меньшей дальности. После того как США вышли из Договора о РСМД, рассматривается вероятность размещения мобильных ракетных комплексов с дальностью свыше тысячи километров в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В августе Россия отказалась от своего одностороннего моратория на развертывание таких вооружений.

Герасимов резюмировал, что такие события вызывают новую нестабильность и стимулируют глобальную гонку вооружений.

Ранее Герасимов заявил об ответе РФ на ядерные испытания США.