Военный эксперт Дандыкин спрогнозировал российской армии большие успехи к концу года
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, до наступления Нового года российские войска успеют освободить от ВСУ Курахово, а также им удастся взять в клещи Красноармейск. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что активные темпы наступления российской армии свидетельствуют о том, что скоро украинские войска будут изгнаны из населенных пунктов и с прочих направлений.
По мнению эксперта, российские войска освобождают территории РФ согласно Конституции РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.