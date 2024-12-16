По словам военного эксперта Василия Дандыкина, до наступления Нового года российские войска успеют освободить от ВСУ Курахово, а также им удастся взять в клещи Красноармейск. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что активные темпы наступления российской армии свидетельствуют о том, что скоро украинские войска будут изгнаны из населенных пунктов и с прочих направлений.

По мнению эксперта, российские войска освобождают территории РФ согласно Конституции РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.