То, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, является фатальным сигналом для всего мира. Так считает вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Его мнение привела газета Handelsblatt.

В Берлине прошел энергетический саммит, который организовало данное издание. В мероприятии от лица правительства Германии принял участие Хабек. Он заявил, что климатическая политика имеет самое важное значение для всего мира. И то, что Америка выходит из общего договора, имеет самые негативные последствия.

«Я считаю это фатальным сигналом для мира», — указал он.

Вице-канцлер добавил, что борьба с изменениями климата является длительным процессом, но ее стоит предпринимать, чтобы не потерпеть историческую неудачу. Он также подчеркнул, что ответ ФРГ на возможное повышение пошлин на немецкие товары со стороны США уже готов. Берлин не хочет предпринимать ответных действий, но будет вынужден пойти на них. Америке стоит понять, что ей нельзя помыкать другими странами.

Ранее немецкий генерал Бодеманн заявил, что между ФРГ и Россией уже нет мира. Государства не находятся юридически в состоянии войны, но между ними нет и мира. Берлин активно противодействует РФ на Украине, направляя украинской армии вооружения, в том числе и технические новинки.