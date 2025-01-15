Германия намерена отправить Украине еще 60 ракет для ПВО
DPA: Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
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Германия намерена передать Украине еще 60 ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA.
Отмечается, что поставка будет осуществлена из запасов бундесвера, а общая стоимость ракет составляет около 60 млн евро.
Это решение стало частью более широкой поддержки Украине со стороны Германии, которая уже в 2025 году намерена передать шесть ЗРК IRIS-T и около 50 управляемых ракет. Германия занимает второе место среди «доноров» Украины, уступая лишь США.
В ответ на это российская сторона выразила серьезное беспокойство. Москва считает, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и отвлекают от возможности мирного урегулирования.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России.
Ранее правительство Германии раскрыло наполнение нового пакета военной помощи Украине.