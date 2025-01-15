Германия намерена отправить Украине еще 60 ракет для ПВО

Отмечается, что поставка будет осуществлена из запасов бундесвера, а общая стоимость ракет составляет около 60 млн евро.

Это решение стало частью более широкой поддержки Украине со стороны Германии, которая уже в 2025 году намерена передать шесть ЗРК IRIS-T и около 50 управляемых ракет. Германия занимает второе место среди «доноров» Украины, уступая лишь США.

В ответ на это российская сторона выразила серьезное беспокойство. Москва считает, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и отвлекают от возможности мирного урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России.

Ранее правительство Германии раскрыло наполнение нового пакета военной помощи Украине.