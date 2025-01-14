В Германии раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

После визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса на Украину в кабмине Германии объявили о выделении новой военной помощи Киеву. Сообщение об этом появилось на сайте правительства 14 января.

В очередной пакет военной помощи Украине включили 20 бронеавтомобилей MRAP, свыше 700 беспилотников, в том числе с системой HF-1. Почти 100 из БПЛА — разведывательные и имеют запасные детали. Среди них RQ-35 Heidrun и Songbird.

Германия передала Киеву также припасы для своих танков Leopard-1 и натовские образцы. Это 33 000 артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

Напомним, что Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что снабжение Украины вооружением не помогает урегулированию конфликта. Страны НАТО таким образом лишь сильнее вовлекаются в обострения, рискуя стать прямыми игроками.

В конце декабря Германия и Дания передали новую военную помощь Киеву.