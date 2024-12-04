Германия отказалась от кредитной поддержки Грузии с действующим правительством

Германия решила прекратить предоставление кредитной помощи Грузии на государственном уровне, ссылаясь на политические причины. Об этом проинформировал «Интерфакс», цитируя слова министра по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свеньи Шульце.

Сотрудничество Германии с действующим правительством Грузии стало невозможным. Все текущие проекты находятся под пересмотром, а новые инициативы не будут реализованы. То же самое касается подписания кредитных соглашений.

До этого премьер-министр Грузии заявил, что страна не планирует обсуждать вопрос о начале переговоров по вступлению в Евросоюз вплоть до 2028 года. После этого в Тбилиси и других городах начались массовые акции протеста.

Столкновения митингующих с полицией происходят с использованием подручных средств и не только. Они отличаются особой жестокостью. Солидарность с протестующими выразили МИД Франции, Германии, Дании и Финляндии.

Ранее политолог Марков перечислил последствия массовых беспорядков в Тбилиси.