Политолог Марков перечислил последствия массовых беспорядков в Тбилиси

В Грузии с минувшей недели идут протесты и столкновения митингующих с полицией из-за решения правящей партии «Грузинская мечта» отложить переговоры о членстве в Евросоюзе. Политолог Сергей Марков дал оценку ситуации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, оппозиция одержать победу не сможет из-за того, что западный мир не готов поддержать вооруженный переворот.

Эксперт добавил, что на секретных переговорах основатель правящей партии Бидзина Иванишвили предъявил Западу ультиматум: если тот пойдет на вооруженный мятеж, как в Незалежной, то Иванишвили не сбежит, как Янукович, а перестреляет всех мятежников, как Лукашенко. После этого он уйдет полностью к России, а западным государствам в свою очередь это однозначно не нужно.

Ранее блогер Васильев спрогнозировал судьбу Грузии в случае прихода оппозиции к власти.