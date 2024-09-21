Германия отказалась поставлять Киеву ракеты, способные долететь до Москвы

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер Олаф Шольц.

Политик признался, что на него многие оказывают давление в этом вопросе, но он не будет менять свою позицию, сообщает ТАСС.

Напомним, что дальность полета германско-шведских авиационных крылатых ракет Taurus составляет около 500 км.

Такие ракеты могли бы долететь до Москвы.

Шольц заявил о необходимости рассмотреть варианты мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.