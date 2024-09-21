Германия отказалась поставлять Киеву ракеты, способные долететь до Москвы
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Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер Олаф Шольц.
Политик признался, что на него многие оказывают давление в этом вопросе, но он не будет менять свою позицию, сообщает ТАСС.
Напомним, что дальность полета германско-шведских авиационных крылатых ракет Taurus составляет около 500 км.
Такие ракеты могли бы долететь до Москвы.
Шольц заявил о необходимости рассмотреть варианты мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.