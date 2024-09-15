Шольц заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ

Берлин не собирается поддерживать удары ВСУ западным оружием вглубь территории России. С таким заявлением, как пишет газета Welt, выступил в минувшую субботу, 14 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц.

Мало того, как заявил Шольц в городе Пренцлау в федеральной земле Бранденбург на встрече со сторонниками партии СДПГ, он даже намерен настаивать на отказе перед своими коллегами по странам ЕС и НАТО.

«Это по-прежнему так. Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой», — приводятся в публикации слова политика.

При этом, как отмечает издание, речь в заявлении Шольца идет не о всей западной помощи ВСУ, а только о тех вооружениях, что киевский режим получил конкретно от ФРГ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что использование ВСУ дальнобойного высокоточного западного оружия большей дальности невозможно без участия военных НАТО. Кроме того, он сообщил, что для нанесения подобных ударов нужна информация со спутников, однако у киевского режима нет к ним доступа.