Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность нанесения превентивных «высокоточных ударов» по территории России на случай вооруженного столкновения НАТО с РФ. Как пишет РИА Новости, такую мысль на конференции в Брюсселе озвучил руководитель Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

С его слов, пришло время пополнить истощившиеся операционные запасы оружия, а также больше денег вкладывать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов. Бауэр также заявил, что лучше не выжидать, а бить по пусковым установкам в случае нападения со стороны РФ.

«Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — сказал военный чиновник.

Ранее сообщалось о том, что новый президент США Дональд Трамп принял важное кадровое решение, сделав советником по безопасности критика НАТО и помощи киевскому режиму Майка Уолтца. Кроме того, новый руководитель придерживается достаточно жесткой позиции по отношению к Китаю.