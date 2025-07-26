Германия отправила Украине обещанные системы Patriot

Германия передала Украине три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Эти системы способны перехватывать баллистические ракеты и самолеты на большой дальности.

Как пишет издание, Берлин продолжает вести переговоры с Вашингтоном о дополнительных поставках Patriot и других видов вооружения для Киева. В рамках возможного пакета помощи от США рассматриваются не только ЗРК, но и радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики и артиллерия.

Отдельную поддержку Киеву оказала Литва. Накануне министр обороны страны Довиле Шакалене заявила о выделении €30 млн на закупку дополнительных систем Patriot для Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон продолжит военные поставки Украине, однако при условии, что финансовое бремя за них ляжет на Европу. Американский лидер неоднократно критиковал объемы европейский помощи Украине, считая, что страны Европейского союза (ЕС) недостаточно помогают ее армии.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что ФРГ планирует создать сильнейшую армию Европы за счет добровольцев.