В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе за следующие шесть лет

В Германии планируют создать до 2031 года самую сильную и боеспособную армию во всей Европе, это должно быть сделано во многом за счет притока добровольцев. Такие планы должны быть реализованы до 2031 года, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания уже в августе 2025 года Минобороны ФРГ представит план, задачей которого является радикальное усиление бундесвера. Согласно ему уже на протяжении этого года в армию должны войти порядка 15 тыс. добровольцев. В дальнейшем их число будет возрастать на 3-5 тыс. человек ежегодно, и к 2031 году их число в армейских рядах должно составить порядка 40 тыс.

Создатели законопроекта планируют мотивировать людей направляться в армию путем высокой платы. Ежемесячная оплата запланирована на уровне в €2 тыс. уже после уплаты налогов. Также военнослужащим будут помогать получить водительские права, давать возможность отучиться на курсах иностранных языков, а также способствовать получению ими разных навыков и квалификаций.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили призывать пенсионеров и женщин в случае войны. Если начнется конфликт, то стране потребуется до 800 тысяч водителей грузовиков. Чтобы восполнить дефицит кадров, власти рассматривают нестандартные меры: призыв пенсионеров, женщин и мигрантов.