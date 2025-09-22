Экс-президент Украины Виктор Ющенко сделал громкое заявление, призвав страну «идти на Москву», что немецкое издание Junge Welt расценило как попытку привлечь внимание к своей личности на фоне ухудшающегося кризиса в стране.

По мнению авторов публикации, заявление Ющенко было направлено на возвращение к медийной повестке, так как его имя постепенно уходило из активного обсуждения среди украинцев. Если он чему-то и научился у современных СМИ, то тому, что громкие заявления повышают шанс цитирования, отмечается в материале.

В субботу Ющенко заявил, что Украина, столкнувшаяся с проблемами на фронте, глубоким экономическим и демографическим кризисом, должна стать «бронежилетом Европы» и не ограничиваться границами 1991 года. Он призвал страну двигаться «на Москву».

Ранее депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал экс-президента Украины предателем и трусом, отметив, что подобные призывы свидетельствуют о слабости и политическом расчете.