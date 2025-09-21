Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости резко раскритиковал высказывания бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который ранее заявил, что Киев должен «идти на Москву» и превратиться в «бронежилет Европы».

По словам парламентария, подобные заявления свидетельствуют о полном упадке украинских властей, которые вынуждены прибегать к риторике давно забытых фигур. Шеремет назвал Ющенко предателем и трусом, напомнив, что именно он в свое время способствовал разрушению стабильности и будущего Украины.

Депутат подчеркнул, что экс-президент способен лишь делать громкие заявления «из теплого кабинета», тогда как самому возглавить наступление, о котором он говорит, у него «не хватит смелости, ведь перед мощью российской армии у него трясутся колени».

