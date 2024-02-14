Германия передаст Украине больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Украине гораздо больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Об этом он сообщил во время своего визита в Брюссель на заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн».

Писториус подчеркнул, что хорошим показателем для ФРГ и Украины является динамика, которая растет. Слова министра приводит ТАСС.

«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — сказал Писториус.

Он также отметил, что в бюджете Германии на 2024 год заложено 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Писториус отметил, что конфликт на Украине будет решен «в том числе на сборочных линиях».

Глава оборонного ведомства сообщил, что Берлин делает все необходимое для того, чтобы помочь Киеву. Писториус подчеркнул, что ФРГ в том числе делает закупки вооружения за границей.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер опубликовал в своих соцсетях репортаж, в котором отметил, что ВСУ не хватает оружия и снарядов на поле боя. Он подчеркивал, что, если Запад не поставит Киеву снаряды, украинские военные рискуют потерять контроль над еще большим количеством городов.

Ранее Писториус также призвал не обращать внимание на заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что НАТО в случае столкновения с Россией не защитит европейских членов альянса.