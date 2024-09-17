Германия планирует привлечь трудовых мигрантов из Узбекистана

Германия намерена развивать сотрудничество с Узбекистаном в сфере миграции. Соответствующий документ подписали президент республики Шавкат Мирзиёев и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

К сообщает пресс-служба главы Узбекистана, стороны заключили межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности. В общей сложности было подписано восемь двусторонних документов.

Власти ФРГ рассчитывают, что в рамках данного соглашения в Германию удастся привлечь трудовых мигрантов с целью решения проблемы дефицита рабочих в стране, сообщает Bloomberg.

В документе прописаны и условия обратной высылки мигрантов.

До этого аналогичное соглашение Германия заключила с Кенией.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах.