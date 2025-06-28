Германия потребовала доступа к ядерному оружию Франции и Великобритании

По мнению Йенса Шпана, главы фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте, Франции и Великобритании следует рассмотреть возможность предоставления Германии непосредственного доступа к своим ядерным арсеналам, о чем сообщил ТАСС.

Политик подчеркнул необходимость наличия у Европы средств для сдерживания вероятных агрессоров. Он аргументировал это тем, что американское ядерное оружие, дислоцированное в Германии, не является достаточным для обеспечения этой цели. Шпан отметил, что подобный шаг потребует значительных финансовых затрат, однако подчеркнул, что финансирование необходимо для обеспечения защиты.

Кроме того, политик призвал к общеевропейской дискуссии о создании собственного «ядерного зонта». Он также выдвинул идею механизма, при котором управление ядерным оружием в ЕС будет передаваться между странами-членами случайным образом, чтобы затруднить потенциальному противнику определение ответственного лица.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине на миллиард евро меньше обещанного.