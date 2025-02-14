Германия собирается объявить режим ЧС после заявлений Трампа по Украине

В своем аккаунте в социальной сети Х канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Бундестагу с предложением объявить в стране чрезвычайное положение в связи с последними заявлениями президента США Дональда Трампа и его администрации по ситуации на Украине.

По его мнению, шаги, предпринимаемые администрацией американского президента в отношении украинского кризиса, создают угрозу безопасности Германии и требуют от Европы четкого, оперативного и твердого выражения своей позиции.

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться», — заявил Шольц.

Канцлер Германии пояснил, что решение Бундестага о введении в стране чрезвычайного положения позволит правительству получить доступ к своим резервным фондам. По мнению канцлера, это даст возможность Берлину оказать поддержку Украине, не нанося ущерба другим сферам жизни Германии.

Ранее политолог Громский заявил, что территории Украины отойдут третьим странам после завершения СВО.