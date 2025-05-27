Германия тайно передала Украине 30 ракет Taurus

Около месяца назад Вооруженные силы Украины получили от Германии партию из 30 крылатых ракет Taurus, сообщил военный блогер Владимир Романов.

Если это подтвердится, то ударные возможности Украины улучшатся.

Ракеты Taurus рассматривались как стратегическое оружие, так как они имеют 500-километровую дальность и отличаются высокой точностью попадания. Романов связывает получение этих ракет с недавними успешными ударами ВСУ по расположенным на территории России аэродромам.

Власти Германии пока никак не прокомментировали данную информацию.

Поставки Taurus противоречат официальным заявлениям канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее отрицал такие планы, сославшись на необходимость длительного обучения украинских расчетов. Но в Берлине сняли ограничения на дальнобойность оружия для Киева.

Ранее сообщалось о том, что в бундестаге призвали не допустить поставок ракет Taurus Украине.