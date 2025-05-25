Германия запретит беженцам воссоединяться с семьями

Власти Германии планируют принять законопроект, согласно которому беженцы, не имеющие определенного правового статуса, не смогут подавать запрос на воссоединение со своими семьями.

Запрос может быть рассмотрен по истечении этого срока.

Такое заявление в интервью газете Bild дал министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

Запрет будет распространяться на лиц с субсидиарной защитой. Ранее по этой программе в Германию могли въезжать до тысячи человек в месяц.

Цель нововведения, отметил Добриндт, — уменьшить изначальные стимулы для беженцев.

Мера касается приезжих, которые не получили в Германии статус беженца, но имеют право находиться в стране, потому что на родине им грозят, например, политические репрессии, пытки или смертная казнь.

Ранее сообщалось о том, что жители Польши недовольны нашествием украинцев.