Жители Польши недовольны нашествием украинцев
Пациенты польских больниц жалуются на украинцев
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В Польше наблюдается нашествие украинских беженцев, что не нравится местным жителям.
Так, на украинцев жалуются пациенты польских больниц, рассказал в интервью изданию Welt Am Sonntag врач-онколог Томаш Саросек.
Дело в том, пояснил он, что украинские беженцы создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения. Это еще одна причина, по которой симпатия к украинцам уменьшается.
Поляков не устраивает долгое ожидание приема у врача и то, что в больницах не хватает свободных мест.
Виновниками этой проблемы они считают украинцев.
По словам собеседника издания, время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года.
Ранее сообщалось о том, что поляки жалуются на украинцев, проводящих выходные в пятизвездочных отелях.