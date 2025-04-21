Жители Польши недовольны нашествием украинцев

В Польше наблюдается нашествие украинских беженцев, что не нравится местным жителям.

Так, на украинцев жалуются пациенты польских больниц, рассказал в интервью изданию Welt Am Sonntag врач-онколог Томаш Саросек.

Дело в том, пояснил он, что украинские беженцы создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения. Это еще одна причина, по которой симпатия к украинцам уменьшается.

Поляков не устраивает долгое ожидание приема у врача и то, что в больницах не хватает свободных мест.

Виновниками этой проблемы они считают украинцев.

По словам собеседника издания, время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года.

Ранее сообщалось о том, что поляки жалуются на украинцев, проводящих выходные в пятизвездочных отелях.