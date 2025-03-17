Руководство Германии не видит ничего плохого в том, что на Украине активно используют нацистскую символику. Об этом сообщили представители пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, их слова в своем материале привело РИА Новости.

По утверждению СВР, факт использования нацистской символики времен Третьего рейха на Украине ни для кого не является секретом. Немецкие власти считают такую практику нормальной.

«Линия германского правительства убедительно свидетельствует, что власти не видят ничего плохого в приверженности украинцев символам Третьего рейха и, по сути, игнорируют преступления нацистского периода своей истории», — указали журналистам.

В СВР также особо отметили западную прессу, которая гордится своей «независимостью и демократичностью». Параллельно, по словам разведки, она отличается избирательной слепотой и беспрекословным послушанием к собственным властям.

Ранее депутат Госдумы Чернышов опубликовал прогноз Жириновского по поводу нацизма на Украине, написанный еще в 2017 году. Основатель ЛДПР напомнил ситуацию с гитлеровским режимом, который был вскормлен Европой, но позже залил ее кровью. Примерно такая же ситуация наблюдается и на Украине, где Евросоюз пестует нацизм в Киеве.