Германию возмутил отказ Польши пригласить дипломатов РФ в Освенцим
Германия сочла позором отказ пригласить дипломатов РФ в Освенцим
Фото: [flickr.com]
Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте поражен решением польских властей не приглашать РФ на торжественную церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме.
Своей позицией он поделился на странице в соцсети. Отте напомнил, что Освенцим освободила Красная Армия, а также о том, что именно Россия вынесла на себе все тяготы Второй мировой войны.
«И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — заключил он.
Ранее сообщилось о том, что депутат Верховной Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ.