Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте поражен решением польских властей не приглашать РФ на торжественную церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме.

Своей позицией он поделился на странице в соцсети. Отте напомнил, что Освенцим освободила Красная Армия, а также о том, что именно Россия вынесла на себе все тяготы Второй мировой войны.

«И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — заключил он.

Ранее сообщилось о том, что депутат Верховной Рады передал в ООН доказательства существования концлагеря СБУ.