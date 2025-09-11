Германский Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску снарядов

Украина выделила германскому оборонному гиганту Rheinmetall участок для строительства завода по производству боеприпасов. Этот шаг должен реализовать давние планы по локализации выпуска снарядов. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Украины предоставило концерну Rheinmetall земельный участок в одном из безопасных регионов страны. На этой площадке построят современное предприятие по изготовлению боеприпасов для нужд украинской армии. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров с главой концерна Армином Паппергером.

Долгое время проект находился в подвешенном состоянии из-за бюрократических проволочек и вопросов безопасности. Сам Паппергер ранее неоднократно отмечал, что строительство не начиналось из-за неготовности гражданской инфраструктуры. Теперь стороны заявляют о завершении формальных процедур и переходу к практической реализации.

