Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, как передает Lenta.ru, заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не позволил отцу погибшей в США украинки выехать на похороны дочери.

По словам парламентария, отец убитой девушки не получил разрешения на выезд за границу для прощания с дочерью. Дмитрук охарактеризовал этот случай как вопиющий пример бюрократической бесчеловечности. Нападение на Заруцкую совершил страдающий шизофренией Декарлос Браун, который нанес ей ножевое ранение в шею в вагоне метро. Преступник был задержан полицией сразу после инцидента.

«Зеленский не выпустил за границу отца убитой Ирины Заруцкой на ее похороны», — сказано в публикации.

Трагический инцидент произошел в метро Шарлотты, где 23-летняя беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения. Нападение на Заруцкую совершил страдающий шизофренией Декарлос Браун, который нанес ей ножевое ранение в шею в вагоне метро. Преступник был задержан полицией сразу после инцидента.

Примечательно, что информация о запрете на выезд появилась в то время, когда украинское сообщество в США организовало сбор средств для перевоза тела Заруцкой на родину. История вызвала эмоциональную реакцию в социальных сетях.

