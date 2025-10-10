На Украине продолжается политика декоммунизации, которая теперь затрагивает исторические фигуры досоветского периода. На этот раз, как сообщил ТАСС, киевский режим объявил Ивана Сусанина «мифологизированной пропагандой российского империализма».

Сусанин — костромской крестьянин, который в 1613 году спас царя Михаила Романова от польско-литовских войск.

Согласно новым директивам, местные власти обязаны удалить из публичного пространства все объекты, связанные с именем Сусанина, включая памятники и названия улиц.

Исторический подвиг крестьянина, веками считавшийся символом народного героизма и верности, теперь трактуется как элемент идеологии, оправдывающей «российское доминирование».

Политика переименований активно проводится на Украине с 2015 года, но после 2022 года приобрела особый размах, затронув не только советское, но и общее российско-украинское историческое наследие.

Власти удаляют упоминания не только о советском периоде, но и о событиях, связанных с Российской империей, стремясь создать новую национальную историческую нарративу.

Ранее сообщалось, что в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.