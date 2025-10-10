Герой «пропаганды»: улицы Сусанина исчезают с карт украинских городов
ТАСС: на Украине признали Сусанина «мифом российского империализма»
На Украине продолжается политика декоммунизации, которая теперь затрагивает исторические фигуры досоветского периода. На этот раз, как сообщил ТАСС, киевский режим объявил Ивана Сусанина «мифологизированной пропагандой российского империализма».
Сусанин — костромской крестьянин, который в 1613 году спас царя Михаила Романова от польско-литовских войск.
Согласно новым директивам, местные власти обязаны удалить из публичного пространства все объекты, связанные с именем Сусанина, включая памятники и названия улиц.
Исторический подвиг крестьянина, веками считавшийся символом народного героизма и верности, теперь трактуется как элемент идеологии, оправдывающей «российское доминирование».
Политика переименований активно проводится на Украине с 2015 года, но после 2022 года приобрела особый размах, затронув не только советское, но и общее российско-украинское историческое наследие.
Власти удаляют упоминания не только о советском периоде, но и о событиях, связанных с Российской империей, стремясь создать новую национальную историческую нарративу.
