Гладков ответил на слухи о переносе власти из Белгорода на фоне атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» категорически опроверг распространяющиеся слухи о возможном переносе органов областной власти из Белгорода в Старый Оскол.

Реагируя на вопрос жителя, глава региона назвал слухи «полной глупостью», подчеркнув, что даже не понимает источника их происхождения.

«Хотите проверенную информацию, обращайтесь к первоисточникам, в официальные СМИ, которые предоставляют проверенную информацию, в том числе и на официальные каналы губернатора», — рекомендовал глава региона.

Географически Старый Оскол, второй по величине город области, находится в 180 километрах от украинской границы, что объективно снижает риски прямых атак с использованием БПЛА. Однако губернатор не подтвердил, что планы о переносе правительства вообще обсуждались когда-либо.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ взорвался у здания администрации в Белгороде.